Ettevõtjate juht: laseme eelarve miinusesse ja võtame laenu

„Ma olen konservatiivne ja pooldan eelarvetasakaalu ja ei arva, et jooksvaid kulutusi peaks riik rahastama laenust,“ ütles Luman ERRi saates „Esimene stuudio“. Samas tõi ta välja, et kui Eesti riigivõlg on SKPst 19%, siis eurotsooni keskmine on 90% ja prantslastel on üle saja. „Oleme realistid, need suured riigid ei jõua mitte kunagi Euroopa Liidu stabiilsuspaktis nõutud 60 protsendini tagasi. Järelikult nemad ei suundu sinna suunas, siis tekib küsimus, kas meil on mõistlik hoida kümne küünega kinni sellest 19 protsendist,“ arutles Luman.