Säti kraad parajaks TalTechi mikrokraadiga

Lõppude lõpuks teadmised muutuvad ja vananevad. Samamoodi muutud inimese ja töötajana ka sina. Nüüd on just aeg teha valik – aasta pärast oled sa aasta vanem nagunii. Kas sa oled ka targem? Tööandjad hindavad mikrokraade väga, kuni selleni välja, et toetavad neid ise. Loe, miks!

Kai Realo

Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu ja Ragn-Sells AS juhatuse esimees

Tööandjana olen mikrokraadiõppe üle väga õnnelik – igas ettevõttes leidub tublisid ja töökaid inimesi, kel ühel või teisel põhjusel elus haridustee pooleli jäänud või on jõutud oma karjääris kohta, kus lisaks praktilistele oskustele on vaja ka teoreetilisi teadmisi juurde. Täiskohaga töötaval pereinimesel on äärmiselt raske langetada otsust, et astuda uuesti täismahus bakalaureuse või magistriõppesse. Samas nädalased koolitusprogrammid jäävad napiks ning pealegi pole alati kindlust koolitajate kvaliteedi osas.

Ülikoolide mikrokraadiprogrammid on ideaalseks võimaluseks minna õppima professionaalsesse õppeasutusse, kus kogenud õppejõud ning kvaliteetsed õppeprogrammid. Just töö kõrvalt õppides on ülioluline, et õpe sisaldaks just seda, mida reaalselt vaja läheb. Ehk siis – enam pole huvi teadmiste ‘Rootsi laua’ vastu, vaid oodatakse täiendavaid teadmisi, mis aitaks oma töös edukam olla. Ja kui sellise mikrokraadiprogrammi läbimise järel tekib soov edasi õppida, siis osad ainepunkti on nö stardipaketina juba käes. Mikrokraadiõpe tegelikult võimaldab meil ühiskonnana oma teadmisi tuunida ning kui tahame olla tark ja rikas riik, siis läheb taoliselt omandatud täiendavate teadmistega inimesi väga vaja.

Raine Pajo

Eesti Energia juhatuse liige