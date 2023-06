„Linnud rebivad tekstiile, lehmad tallavad kampsuneid.“ H&M osales kohutavas keskkonnakatastroofis

Lääne-Aafrika riigis Ghanas on suur tekstiilijäätmete keskkonnaprobleem. „Linnud rebivad tekstiile, otsides midagi süüa. Lehmad tallavad kampsuneid, pükse ja kingi, mis on inimkonna kiirmoenõudluse kõrvalsaadus,“ kirjutab Rootsi väljaanne Aftonbladet.

Üks katastroofi osaline on rõivapood H&M, mis hoolimata oma jätkusuutlikkuse lubadusest loovutab Aafrika arengumaadesse endiselt oma tekstiili. Tollidokumentidest selgub, et H&M on Ghanasse eksportinud kokku ligikaudu 314 000 kilo rõivaid, mis võrdub ligikaudu miljoni rõivatükiga.