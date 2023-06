AirBalticu juht vihjas, et Baltikumi suurim börsidebüüt võib toimuda juba peagi

Gauss sõnas, et kõige varasem aeg, mil börsikella helinat võiks kuulda, oleks järgmise aasta suvi. „Enne seda me ei oleks valmis,“ sõnas ta. „Protsess võtab umbes aasta aega.“

Kui kõik läheb plaani kohaselt, noteeritakse airBaltic nii kohalikul Nasdaq Riia börsil, kuid ka kuskil välismaisel börsil. Millise börsiga tegu on Gauss ei avaldanud, kuid vihjas, et „see on üks suurimaid Euroopa linnu“.

„Meie nägemusel saab sellest Baltikumi kõige suurem IPO, nii et see pälvib rahvusvaheliselt palju tähelepanu,“ lausus ta. Seni kuulub Baltikumi suurima IPO tiitel leedukate Ignitisele, mis kaasas 2020. aastal börsile tulles 450 miljonit eurot.

Gauss lisas, et tänavune aasta tuleb rekordiline ning hetke seis on parem kui kunagi varem, sh ületades ootusi. Täpseid numbreid ei saanud ta hetkel kommenteerida.

Kui varem on Läti lennufirma saanud riigilt ka abi, siis enam sellist plaani pole, et tuge küsida. Selle asemel kavatseb airBaltic veel ka võlakirju emiteerida. Gauss lisas, et IPO on ka maksumaksjate jaoks tasu kätte saamise hetk, kuna riigile tuleb sellest tulu.