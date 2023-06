Ökonomistide seas oodatakse EKPlt nüüd ka kahte täiendavat intressitõstet

Enda vaadet on muutnud pankadest muuhulgas Goldman Sachs, UniCredit ja BNP Paribas. Keskpanga president Christine Lagarde andis eile mõista, et euroala inflatsiooni 2% eesmärgi juurde tagasi toomiseks vaja veel palju teha. Uuendatud prognoosid näitasid, et majandus aeglustub eurotsoonis varasema prognoosiga võrreldes aeglasemalt, tööturg on jätkuvalt tugev ning palgakasv kiirenev.

Kaks 0,25 protsendipunktist tõstet tähendaks, et Euroopa keskpanga hoiustamise intressimäär kerkiks 4% peale. See on intress, mis kõige enam laenu- ja hoiuseintresse mõjutab.

Enamik panku näevad siiski juulis vaid ühte täiendavat intressitõusu, mis jätaks hoiustamise intressimäära 3,75% juurde. Nende vaate järgi liigub intressitõusude mõju läbi majanduse ning keskpanga ametnike seas kerkib tõenäoliselt vastuseis intresside liiga suurele tõstmisele.

Eesti Panga presidendi Madis Mülleri sõnul pole intressitõusud tõenäoliselt selleks korraks lõppenud. „Kuigi hinnatõusu kiirus euroalal on poole aastaga oluliselt taltunud, on Euroopa Keskpanga värske majandusprognoosi järgi muutunud varem oodatust ulatuslikumaks just loomult püsivam hinnasurve, mida lükkab peamiselt tagant suhteliselt kiire palgatõus,“ kirjutas Müller.

Paljude laenude sisendiks olev kuue kuu euribor kerkis reedel 3,822% peale.