Viimati ületas Tallinki kauplemiskäive 5 miljoni euro piiri 2013. aasta 8. märtsil. Kui jätta tänane päev kõrvale, on Tallinki jaoks olnud viimase aasta jooksul keskmine päevane kauplemiskäive 101 469 eurot ehk kokku 25,7 miljonit eurot.

Tänase anomaalia taga võib näha kahte suurt börsivälist tehingut, mille kogumaht oli 5,3 miljonit eurot. Millega täpsemalt tegu on pole hetkel teada, kuid kuna tegu on sedavõrd suure tehinguga, siis võib eeldada, et tehing puudutas mõnda insaiderit, mille kohta hiljem teavitatakse finantsinspektsiooni kaudu ka avalikkust. Sarnane asi juhtus märtsis, kui Tallinki suuromanik Infortar ostis märtsi jooksul enam kui 6 miljonit aktsiat 3,82 miljoni euro eest.