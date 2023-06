Mart Võrklaev: Eesti ajakirjandus ei vaja edukas olemiseks valitsusepoolseid kingitusi

Käibemaks on lõpptarbija maks, millest tulenevalt on maksusoodustuse eesmärk toetada lõpptarbijat ning teha toode või teenus tarbijale odavamaks, suurendades seejuures kättesaadavust. On isegi mõistetav, et sisendhindade kiire hinnatõusu tingimustes ei toonud eelmise aasta augustis ajakirjandusele tehtud käibemaksualandus tarbijatele kaasa hinnalangust, kuid hinnad ei jäänud isegi paigale, vaid vastupidiselt tõi see kaasa hoopis hinnatõusu, mis käibemaksu alandamise mõttele ja kättesaadavuse suurendamisele kaasa ei aita. Kui võrrelda ajalehtede hindu 2023. aasta mais 2022. aasta 1. juuliga, on need tõusnud 10,25 protsenti. Jutt on ikka kogu sektorist, mitte ühe meediamaja väljaannetest. Lisaks, kui võrrelda 2023. aasta maikuu taset 2022. aasta detsembri omaga, on ajalehed tõesti viie kuuga kallinenud 8,4 protsendi võrra. Samal ajal on üldine hinnatase tõusnud vaid 4 protsenti ehk ajalehed on kallinenud madaldatud käibemaksu tingimustes kaks korda rohkem kui keskmine ostukorv. Ka see väide vaatleb ajakirjandussektorit tervikuna ning põhineb Statistikaameti ja Eurostati andmetel.