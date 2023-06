Ka Saue on nüüd kastjatega hädas. Vald ähvardab elanikel vähendada veesurvet

Vald lisab, et kuivõrd eiravad inimesed hoiatusi, siis on osades piirkondades veesurvet ennetavalt juba alandatud. „Kui vee taoline ebamõistlik kulutamine jätkub, alandatakse veesurvet veelgi ja hakkavad tekkima probleemid olmevee kasutamisega, kodutehnika ja dušisegistid ei tööta normaalselt.“

Miks ei tohi veega muru kasta jms toimetusi teha? Veetarbe suur kasv ja tekkiv surve kõikumine trassides tõstab trassidest lahti setet (seda leidub igas trassis) ja see rikub vett. „Enne kodumasinate kasutamist veenduge vee puhtuses. Ärge jätke kodumasinaid tööle õhtuseks ja öiseks ajaks, kuna siis on trassisettega vee rikkumise risk kõige suurem,“ soovitab vald. „Loodame arusaamisele ja üritame vältida olukorda, kus kastmist on vaja hakata ajutiselt keelama ja keelu tagamiseks tuleb eirajate veevarustus sulgeda. Veevarustus on mõeldud esmajärjekorras inimeste olmevajadusteks.“