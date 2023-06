Veskimägi: Leedu kiirsünkroniseerimine tähendaks lepingu rikkumist

Eleringi juhi Taavi Veskimäe sõnul tähendaks see aga lepingu rikkumist. „Sellist olukorda ei saa põhimõtteliselt esineda, kus üks, teine või kolmas osapool hakkab tegema mingeid soolosid. Ettepanekuid, nii nagu see Leedu parlamendi ettepanek on, võib arutada, kui keegi osapool tahab, aga niikaua kui kokku lepitud ei ole teisiti, nii kaua kehtib see kokkulepe,“ rõhutas Eleringi juht.