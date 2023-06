FOTOD | Võlgades oleva väga värvika taustaga eksadvokaadi viimane maine vara on müügis

Kesklinnas Roopa tänaval asuva maja korter on 230 000 euroga oksjonile pandud. Kinnisvaras endas ei ole midagi erilist, kui mitte arvestada telliskividest „ehitatud“ raamaturiiulit. Küll aga on eriline selle omanik Raul Markus. Ehkki mehe nimel on veel mitmeid ettevõtteid, siis kinnisvara tal Eestis rohkem hinge taga ei ole. Väidetavalt on mees võlgu miljoneid eurosid ning seda mitmetele inimestele.