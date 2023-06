Marabou ja Daimi šokolaadi enam ei saa. Ikea loobub tuntud ettevõtte toodete müügist

Ukraina musta nimekirja sattus hiljuti maailma tuntuim joogi- ja suupistete ettevõte Mondelez, kuna väidetavalt on ettevõttel kaudne panus Venemaa sõjamajandusse. Nüüd teatas Ikea nii Norra, Rootsi kui ka Soome aladel, et lõpetab järk-järgult Mondelezi toodete müümise. Seega ei saa sealt osta näiteks Marabou või Daimi šokolaadi.

„Meie koostöö kõnealuse tootjaga on katkenud, kuid hetkel on Daimi ja Marabou šokolaaditooted veel Soomes mõnes IKEA kaupluses saadaval. Need tooted eemaldatakse meie pakkumisest ja tulevikus asendatakse need alternatiivsete toodetega mõnelt teiselt tootjalt,“ ütles Ikea Soome pressiesindaja Tarja Vuorenmaa väljaandele Yle .

Samas kirjutab väljaanne BNN, et otsus ei ole otse seotud musta nimekirjaga, vaid tuleneb Ikea strateegilisest otsusest muuta sealse kategooria tooteid. „Kuigi samm on kooskõlas Ikea olemasolevate plaanidega arendada oma tooteid, on oluline märkida, et see ei ole otseselt seotud Ukraina musta nimekirjaga. Otsus annab Ikeale võimaluse tugevdada oma tooteportfelli ja pakkuda oma tootevalikut, pakkudes alternatiive populaarsetele toodetele nagu Daim, Twist ja Maribou šokolaad,“ kirjutab väljanne.