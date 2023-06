Tselluloositehast rajada sooviv VKG valis välja sobiva asukoha

„Seal on olemas väga hea ligipääs ja logistiliselt keskkonnasäästlik ligipääs toorvee võtmisele ja me saame suures mahus kasutada olemasolevat infrastruktuuri toorme ja toodangu transportimiseks,“ ütles VKG suhtekorraldusjuht Irina Bojenko ERR-ile .

Toorvett hakatakse võtma suletavast VKG Ojamaa põlevkivikaevandusest ja pärast oma ülesande täitmist tselluloositehases suunatakse see Soome lahte.

Lüganuse vallavõim suhtub tehase tulekusse positiivselt. „Rohepööre toob kaasa osa töökohtade kadumise ja me peame intensiivselt tegelema uute töökohtade loomisega ning õnneks VKG grupp sellega oma oskustest lähtudes ka tegeleb. Selle üle on tõeliselt hea meel,“ rääkis Lüganuse vallavalitsuse Viru Keemia Grupp AS-i biotoode tootmiskompleksi eriplaneeringu ja KSH projektijuht Anu Horn.

Kohalikud elanikud on aga ärevuses. „Külarahvast, nii palju kui mina olen nendega rääkinud, ei kiida mitte keegi seda heaks. Midagi meie külale sellest juurde küll ei tule, midagi head me ei näe. Suured autod hakkavad liikuma, siia tulevad suured torud ning kõik need hakkavad meie suvitamiselu segama,“ rääkis Eesti ristsõnapealinna Aa küla vanem Helmi Sibrits.