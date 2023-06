Juhiks ei saada üleöö ja ta ei ole kõikvõimas. Tuntud juhid kummutavad müüte

„Nagu ka mujal ühiskonnas on Eesti juhtide seas näha põlvkonnavahetust,“ ütleb Technopolis Ülemiste juhatuse esimees Gert Jostov. „Arvestades Eesti ühiskonna demograafilist muutust, siis vanem põlvkond järk-järgult taandub ja uute tuultega tulnud põlvkonnad juhivad ühiskonda üha enam.“

Riigikantselei strateegilise kommunikatsiooni juht Kersti Luha kinnitab, et Eesti juhtimiskultuur muutub. „Nii palju, kui ma enda kogemusest ja kolleegide kaudu näen, muutub see ikkagi üha empaatilisemaks,“ ütleb Luha. Juhid pole jäänud puutumata viimaste aastate kriisidest. „Kõik inimesed on natuke rohkem pinges, kogu aeg ollakse kiire kriisi lahendamise rütmis.“