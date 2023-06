Puudulik õpe ja iganenud regulatsioonid - miks on Eesti ehitus ajale jalgu jäänud?

Eesti on IT riik ja start-up maa. Olgu, et ka selle kuvandi hoidmisel tuleb näha vaeva, siis üldiselt on siin ka rahvusvahelises vaates üsna kindel üksmeel olemas. Pigem olemegi harjunud Eestist mõtlema kui väikesest ent nutikast riigist, peaaegu Põhjamaast, kus tööstus ja ettevõtlus liigub progressi kursil.

On aga üks oluline majandusharu, mis uuenduslike lahenduste poolest sammu pidada ei jaksa. See on ehitusvaldkond. Arendajana ja inimesena, kes tahab ka ise elada võimalikult väikese jalajäljega energiasäästlikus kodus, oleks mul suur soov kasutada meie objektidel taaskasutatud materjale ja uusi ehitustehnoloogiad, ainult et meie ehitusinseneridel pole selle kohta teadmisi. Ja ma ei näe siin erilist vahet, millal on inimene ülikoolis käinud. Ka noored, kes peaks tulema kaasaegse haridusega, ei oska innovatsiooni võimalusi ehituses näha ning kasutada. Magistriõppe lõpetanud insener on tööturul hinnatud ekspert, tavaliselt õpingute kõrvalt juba ka töökogemusega. Mis tähendab, et tal on olemas teatavad põhioskused, aga mina tahan tööandjana midagi enamat. Kõrgharidusega, magistrikraadiga, oma eriala õppinud inimene ei peaks tulema ettevõttesse enam kui ise õpipoiss, vaid tooma kaasa oma lisandväärtuse ehk kõige uuemad teadmised ja oskused. Mulle paistab, et praegu seda veel meie ülikoolidest ehitussektorisse ei tule.