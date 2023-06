Maakondade ühistranspordis toimub oluline muudatus

Iga peatus on määratud tsooni lähtuvalt alast, kus peatus paikneb, ja hind muutub, kui ületada tsoonipiiri. Uus piletisüsteem loob sõitjatele võimaluse soetada perioodipilet, mis annab püsisõitjale hinnavõidu. Lisaks on loodud mitmeid maakonnaüleseid perioodipileteid.

Ühistranspordikeskuse tegevdirektor Andrus Nilisk sõnas, et ühistranspordikasutajate arvu saab tõsta vaid juhul, kui ühistranspordi kasutamine on mugav ja kiire. „Tsoonisüsteemile üleminek just selle eelise reisijale loobki – luues väärtust loome võimalusi,“ märkis ta.