Tallinna mainekas elurajoonis läheb müügiks isegi 10 000-eurose ruutmeetrihinnaga korter

„Kuigi kinnisvaraturust on viimasel ajal harjutud rääkima pigem mustemates toonides, et turg seisab ja hinnalanguse ootuses miskit ei müüda, on tegelikkuses pilt oluliselt kirjum. On Kalaranna-sarnased kvaliteetsed hooned unikaalsetes asukohtades, mis müüvad väga hästi,“ selgitab Andrus Laurits. Samamoodi tehakse tema sõnul tehinguid odavaima otsa uusarendustega, kuid keskmise kvaliteediklassi ja asukohaga korterite puhul on olukord teine – ehitushinna ja kodulaenu intresside kasvu mõju on selles segmendis olnud määrav ning ostjaskond ja tehingute arv kokku kuivanud.