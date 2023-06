Ekspert: vanade rehvide kasutamine teedeehituses ei ole taunimisväärne, vaid lahendus

Rehviplokkide kasutamine ehitusprojekti osana ei ole lihtlabane rehvide matmine. Rehviplokke tuleb kasutada ainult juhul, kui nendest on kasu ja kui need on ohutud konstruktsioonile, selle pikaealisusele, inimestele ja keskkonnale. Seega on rehviplokkide kasutamisel alati tegemist projektlahendusega, kus on samaaegselt kaalutud mitmeid variante ning kus põhjaliku analüüsi käigus on leitud parim lahendus.