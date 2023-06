Venemaa loodab Iraaniga vabakaubaleppe allkirjastada aasta lõpuks

Venemaa asepeaminister Aleksei Overtšuk ütles riigiagentuurile TASS antud intervjuus, et läbirääkimised Euraasia majandusliidu - kuhu kuuluvad Armeenia, Valgevene, Kasahstan, Kõrgõzstan ja Venemaa - ja Iraani vahel on lõppjärgus, kirjutab Reuters.

Ühine gaasiturg on jätkuvalt plaanis

Valitsuse andmetel kasvas Venemaa ja Iraani kaubavahetus 2022. aastal 20%, mis on kaks kolmandikku sellest, mida Moskva nägi üldise kasvutempo puhul Hiinaga, teise olulise partneriga, kellega Venemaa on viimase kahe aasta jooksul laiendanud poliitilist ja majanduslikku liitu.

Uusi partnereid on veel

Täna töötab asepeaministri sõnul EAEU veel välja mitmeid vabakaubanduslepinguid teiste riikidega, kellega samuti käivad läbirääkimised. „[Me peame läbirääkimisi] Egiptuse, India, Indoneesia ja Araabia Ühendemiraatidega. Kõik need riigid on meile sõbralikud, nad on kasvavad turud, nii et nende suunas liigub uue multipolaarse maailma majanduskeskus,“ lisas Overtšuk.

Ta juhtis tähelepanu sellele, et isegi kahepoolses formaadis on läbirääkimised vabakaubandustsoonide üle keerulised ja võtavad aastaid. „Läbirääkijad peavad arvestama paljude erinevate huvidega. Meie puhul on tegemist kõigi viie EAEU liikmesriigi, nende ettevõtete ja tarbijate huvidega. Kõike seda peaksid läbirääkijad võtma arvesse. See on keeruline protsess,“ lõpetas Venemaa valitsuse aseesimees.