USA kuulsuste halli kuuluv ettevõtja: tulevik soosib südametunnistusega kapitalismi

Howard Brodsky on USA ettevõtte CCA Global Partners üks asutajaid ja pikaajaline tegevjuht. CCA Global Partners on üks USA suurimaid jaemüügifirmasid, mis toimib jagatud omandi põhimõttel. See tegutseb 14 ärisuunas ja ettevõtete kombineeritud käive on üle 12 miljardi USA dollari. Peale selle on Brodsky üle maailma tunnustatud ühistutegelane ja jagatud omandiga ärimudeli eestkõneleja.