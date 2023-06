Töötukassa: koondamised näitavad, et Eesti suurima sektori jaoks raskused on veel ees

Aasta algusest tänaseni on Töötukassat teavitatud 64 kollektiivsest koondamisest ja kaotatakse umbes 2200 töökohta. „Võrdluseks, et eelmise samal ajal oli koondamisteateid vähem - 45 teadet. Silma torkab ka see, et koondamised väiksemad,“ rääkis Töötukassa esindaja Annika Koppel. Kui vaadata ajas veel veidi tagasi, siis selle aastaga suhteliselt samad numbrid olid ka aastal 2019.

Koroonakevadel oli seis aga täna tagasi vaadates päris tõsine – esimesel viiel kuul 132 koondamisteadet ja 3700 töökoha kaotamist.

Selle aasta kollektiivsete koondamiste teadete puhul torkab Koppeli sõnul silma, et jätkuvalt on enim teateid töötlevas tööstuses. „Tänavused koondamised on seni olnud tööstuses väiksemad, kui eelmise aasta lõpu omad, samas just juunis on töötlev tööstus teatanud 5 koondamisest,“ märkis ta.

Selle aasta suurimad koondamised olnud aga Express Post - 450 inimest, koondamiste tabelis on teisel kohal OÜ Hansaliin, kus lõplike läbirääkimiste järel kaotab töö umbes 300 inimest.

Töötukassa hinnangul teeb töötleva tööstuse puhul murelikuks see, et kui eelmise aasta sügisel tuli sektorilt halbu uudiseid ja koondamisi, siis selle aasta esimesed kuud tekitasid lootuse, et on leitud lahendusi raskusteks, kuid viimased kaks kuud on aga näidanud, et paraku on seal keeruline aeg veel ees ja mai – juuni on töötlevast tööstusest tulnud 10 koondamisteadet. Töötlev tööstus on ka suurim sektor Eestis – mõned aastad tagasi töötas seal üle 18 % Eesti töötajatest.