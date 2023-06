Euroopa Komisjon tegi ettepanekud piirkonna investorite maksustamise lihtsustamiseks. Riikidel oleks kaks valikut

Mõiste „kinnipeetav maks“ viitab näiteks olukorrale, kus ühes ELi liikmesriigis elav investor on kohustatud maksma maksu teises liikmesriigis teenitud intressidelt või dividendidelt. Sageli on see nii piiriüleste investorite puhul. Sel juhul on paljud ELi liikmesriigid sõlminud lepingud, millega välditakse sama isiku või äriühingu topeltmaksustamist. Need lepingud võimaldavad piiriülesel investoril esitada teises liikmesriigis tasutud enammakstud maksu tagastamise taotluse.

Probleem seisneb selles, et tagasimaksemenetlused on sageli pikad, kulukad ja tülikad ning tekitavad investorites pahameelt. Tulemuseks on see, et investorid loobuvad ELi-sisestest või siia tehtavatest piiriülestest investeeringutest. Praegu on igas liikmesriigis kohaldatavad menetlused väga erinevad. Investorid peavad kogu ELis tegelema rohkem kui 450 erineva vormiga, millest enamik on kättesaadavad ainult vastava riigi keeles. Cum/Ex ja Cum/Cum skandaalid on samuti näidanud, kuidas tagastamismenetlust on võimalik kuritarvitada: nendest skeemidest tulenev maksukahju oli aastatel 2000–2020 hinnanguliselt 150 miljardit eurot.