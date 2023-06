Globaalne turismisektor buumib, kuid kohalikud reisiaktsiad on alahinnatud

Lennufirma Easyjet on sel aastal oma kasumiprognoose juba kaks korda kergitanud, IAG ning Ryanair on mõlemad kasumis esimest korda peale koroonapandeemia lõppu. Olukorras, kus lennupiletid kallinevad kiiremini kui inflatsioon, ootavad lennufirmad tänavu 9,8 miljardit kasumit, mis on pea kaks korda rohkem kui varasemalt prognoositi, leiab Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsioon.