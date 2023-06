Päev börsil: jaaninädal algas Tallinnas väikese tõusuga, USA-s kauplemist ei toimu

Mõnevõrra tugevamat liikumist võis täheldada täna Euroopa börsidel, kui indeksid on enamasti punases. Brittide FTSE 100 on langenud 0,6%, sakslaste DAX ja prantslaste CAC 40 0,9% ning Põhjamaade indeks OMX Nordic 40 koguni 1,5%.

Sealjuures on langus olnud üsnagi laiapõhjaline: 40 indeksisse kuuluvast aktsiast on täna miinuses koguni 37. Kõige enam on langenud Soome metsafirma Stora Enso (-3%), Soome energiafirma Fortum (-2,4%) ja Rootsi investeerimisfirma EQT (-2,4%). Ainukestena on plussis täna Neste (+1,2%), ABB (+0,1%) ja AstraZeneca (+0,1%).