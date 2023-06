Enne Eesti suurimat joogi- ja grillipidu jaanipäeva on maailma alkoholitootjad mures, sest Iirimaa äsja vastu võetud seaduse tõttu pannakse alkoholipudelitele ja -purkidele tõenäoliselt haigusi ja surma kuulutavad tekstid. Sel nädalal arutatakse asja maailma kaubandusorganisatsioonis.

Jutt käib uutest tervisega seotud hoiatustest. Iirimaa on nüüd selles vallas maailma karmima poliitikaga riik. See puudutab nii õlut, veini kui ka muid alkohoolseid jooke. Peamised alkoholi tootvad riigid räägivad praegu eelkõige sellest, et sellised pudelisildid häirivad kaubavahetust ja edastavad valesid signaale.