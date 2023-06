Mitmed tanklaketid langetavad nädala lõpuni klientidele kütuste hindu

Praegu maksab mootoribensiin 95 1,699 eurot liitri kohta, bensiin 98 liitrihind on 1,749 eurot. Diislikütuse liitrihinnaks on hetkel 1,499 eurot. Alexela tanklates on perioodil 22-26. juuni klientidele kütusesoodustus -10 s/l kohta.

Neste turundus- ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste kinnitas, et alates homsest kuni nädala lõpuni saavad nende kliendid mootorikütuseid 8 senti liirilt odavamalt. Soodustus laieneb ka Neste MY taastuvdiislikütusele.

Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht sõnas, et sarnaselt Terminali on ka nende tanklates erinevad kampaaniapakkumised, millest teavitavad nii kliente kui avalikkust vastavalt nende toimumisele. Olerexi turundusspetsialist Liis Leppik ütles samuti, et nende tanklates on klientidele erinevad sooduspakkumised, kaasa arvatud pühade ajal, millest teavitavad ka kliente.