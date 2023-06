Storenti võlakirjaemissioon märgiti osaliselt täis

Kui märkimisel said investorid valida kolme intressimäära vahel – 9, 10 või 11 protsenti –, siis lõplikuks intressiks kujunes 11 protsenti. Intressi makstakse igal aastal 21. septembril, 21. detsembril, 21. märtsil ja 21. juunil. Võlakirjad makstakse täielikult tagasi nende nimiväärtuses 21. detsembril 2025. Võlakirjad ei ole tagatud.

Storenti kaasasutaja Andris Pavlovs sõnas börsiteate vahendusel, et kaasatud raha võimaldab neil kasvada ning refinantseerida seniseid kohustusi. Kokku osales Pavlovsi sõnul pakkumises ligi 1000 investorit, kellest enamus olid erainvestorid.

Võlakirjade arvelduspäev on 21. juuni. Nasdaq Riia tingimusliku otsuse kohaselt noteeritakse võlakirjad Balti börsil 26. juunil.

Läti ehitusseadmete rendifirma Storent asutati 2008. aastal. Tegu on suurima ehitusseadmete ettevõttega Lätis ning omab üht suurimat turuosa ka Eestis ja Leedus. Lisaks on ettevõte esindatud ka Soomes ja Rootsis. Storentil on tänaseks kokku 26 rendipunkti.