Kaks jaeketti teatasid jaanide eel lahtiolekuaegade pikenemisest

20.-22. juunil on kogu ööpäeva jooksul avatud kõik Prisma hüpermarketid ja Vanalinna supermarket Tallinnas.

„Kõige aktiivsemad päevad jaaniostudeks on vahetult enne jaanipäeva, kui kauplustesse tuleb tavapärasest rohkem rahvast,“ ütles Prisma Peremarketi sortimendi- ja hankedirektor Kaimo Niitaru. Viimase sõnul on klientide varasem tagasiside võimalusele külastada poode öö läbi on olnud väga positiivne. Ööpäev läbi on lahti Sikupilli, Kristiine, Rocca al Mare, Lasnamäe, Mustamäe ja Vanalinna Prisma Tallinnas, Sõbra Prisma ja Annelinna Prisma Tartus ning Narva Prisma.

Jaanipühade ajal on muudatusi ka kõikide Lidli kaupluste lahtiolekuaegades Eestis.

Neljapäeval, 22. juunil on kauplused avatud 7.00-23.00

Reedel, 23. juunil on kauplused avatud 8.00-21.00

Laupäeval, 24. juunil on kauplused avatud 9.00-22.00

Pühapäeval, 25. juunil on kauplused avatud tavapärasel ajal 8.00-22.00.

Alkoholivabad joogid on populaarsust kogumas

Prognooside kohaselt kasvab neil päevil eriti grillimistoodete ja -tarvikute ning jookide müük.

Jaaniaja kõige populaarsemad kaubad on grillimiseks sobivad lihatooted ja joogid nende juurde, kuid nende kõrval on koha sisse võtnud ka puu- ja juurviljad. „Arbuus on üks suviseid lemmikuid, aga ka ananass ja aastaringne lemmik banaan. Grillimiseks on hakatud tihti tegema valikuid kergemate toodete poolelt, ostes näiteks kanalihatooteid või kala,“ märkis Niitaru. Tema sõnul on viimasel ajal sortimenti lisandunud järjest laiem valik grilljuuste ning veganšašlõkke.

Jookide osas tõi Niitaru välja alkoholivabade jookide müügi kasvu. „Alkoholivabade jookide tarbimine kasvab iga aastaga ning juurde on tulnud palju uusi valikuid ja maitseid. Sellel aasta alguses näitab meie müügistatistika taas 17% võrra kasvu alkoholivabade jookide kategoorias. Karastusjookide osas on tootjad tulnud turule mitme uue maitseveega, mida siinsed tarbijad on huviga proovima hakanud,“ sõnas Niitaru.