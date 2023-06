Maa-amet: kinnisvaraturg näitas mais hooajalist elavnemist

Tallinnas tehti 951 korteritehingut, mida oli 8 protsenti vähem kui 2022. aasta mais. Tehinguid uute korteritega oli pealinnas ligi 16 protsenti enam kui aasta tagasi samal ajal, samal ajal vanemate korteritega tehtud tehingute arv püsib endiselt 17 protsenti madalamal. Tartus müüdi 184 korterit ning Pärnus 79 korterit, mida on vastavalt 44 protsenti ja 34 protsenti vähem kui aasta eest samal ajal.

Mais maksis Tallinna korteri ruutmeeter keskmiselt 3165 eurot ning aastaga on ruutmeetri hind kallinenud ligi 5 protsenti. Sealhulgas pealinna uue korteri ruutmeeter maksis mais keskmiselt 3913 eurot ja vanema korteri ruutmeeter 2797 eurot. Aastane hinnakasv on uute korterite puhul ligi 9 protsenti ning järelmüükide hinnatase püsib samal tasemel. Eelmise kuuga võrdlusel on nii esmamüükide kui ka järelmüükide keskmine hind kasvanud ligi 3 protsenti. Tartus oli korteri ruutmeetri keskmine hind 2436 eurot ning aastane kasv 2 protsenti. Pärnu korteri ruutmeetri keskmine hind oli maikuus 2200 eurot, mis jäi aastases võrdluses samaks.