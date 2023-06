Eesti suurim energiatarbija koondab ja vähendab juhtide töötasu

Viimase kuue kuu jooksul on tehasel olnud kolm pikemat seisakut ja ülejäänud ajal on tehase tootmisliin töötanud 60–70% kiirusega. Tehase probleemid said alguse mullu augustis lahvatanud energiakriisist, mil teiste riikide tootjatega ebavõrdses konkurentsis kaotati mitu tehasest klienti Euroopas. „Järgnenud majanduslanguse olukorras on ka puitmassiturg pingestunud ja kaotatud müügimahtude asendamine ei toimu sõrmenipsust ülimalt konkurentsitihedal turul,“ selgitas juhatuse liige Siiri Lahe tehase väljakutseid.