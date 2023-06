Veest on saanud firmade põua tõttu erakordselt kallis kaup ka börsil

Peale suviste kuivade ilmade, mis vähendavad veevarusid, võib täheldada, et põuased olud valitsevad ka investeerimismaailmas. Bloomberg kirjutas mais, et kui veefirmad on investeerimismaailmas kuum kaup, siis peamine probleem selle juures on võimaluste vähesus. Tihtilugu on ESG fondidel, mis keskenduvad keskkonnasäästlikele ja jätkusuutlikele investeeringutele, kohustus sektorist osa saada, kuid kui variante on vähe, siis vabaturu loogika tähendab ühtlasi, et defitsiitsete kaupade hinnad tõusevad.