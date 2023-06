Aeg uueks pliidiks? Gaasipliidi kasutamisel eraldub õhku ohtlik kantserogeen

USA teadlased uurisid eelmisel aastal 87 pliiti kogu Californias ja Colorados ning leidsid, et gaasi- ja propaanipliidid emiteerisid kemikaali nimega benseen. USA haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse andmetel on kokkupuudet benseeniga juba ammu seostatud suurema vähiriskiga. Näiteks on benseeni sisse hingamisel suurem oht haigestuda leukeemiasse ja teistesse vererakkudega seotud vähkidesse.