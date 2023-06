Elroni piletitulu püstitas kõikide aegade rekordi

Betlemi sõnul soovib Elron aastatel 2024-2027 lisanduvate uute, energiatõhusamate ja keskkonnasõbralikumate rongide toel vähendada ühe reisija vedamise kohta tehtavaid kulusid. „Koos reisijate arvu edasise kasvatamisega aitab see tõsta Elroni tegevuse tõhusust ja vähendada riigi toetuse osakaalu ettevõtte ärituludes,“ lisas ta.

2022. aasta lõpu seisuga töötas Elronis kokku 318 inimest, kellest 109 olid vedurijuhid, 94 klienditeenindajad ja 115 tehnikud, puhastusteenindajad ning administratiivtöötajad. Keskmine tööstaaž Elronis on 8,6 aastat. Kõige pikema tööstaažiga on klienditeenindaja, kes on töötanud Elronis ja tema eelkäijates kokku 54 aastat.