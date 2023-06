Börsilt lahkuva Clevoni aktsia hakkas rallima

Aktsia tõus on saavutatud väikese, ligi 5400 eurose kauplemiskäibega. Väike osa selles on ka Müüri tänasel ostutehingul, kelle sõnul on tänane teade ettevõtte ühiste kavatsuste protokollist Saudi Araabia kuningriigiga mitmes mõttes väga huvitav.

Müür märkis, et Saudid on juba ära ostnud Milremi ning olid ühtlasi kümnete miljarditega investor SoftBanki tohutusuures investeerimisfondis. Tekkimas on muster, et nad on Eesti riistvara ja tulevikutööstuse jätku- või exitiinvestor, märkis Müür. Toetada võiksid nad ka teisi riistvaraidusid nagu Grab2Go, Silen ja teised, lisas ta.