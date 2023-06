Kaja Kallas enam oma hoiatust korrata ei saa. Eleringi peagi ametisse astuv juht räägib energiaturu seisust

Mõne päeva pärast paneb ameti maha üks kõige pikemat aega riigifirmat juhtinud inimene, Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi. 1. juulist on tema järglane kogu oma tööea ajal Eesti elektrivõrkude tööd korraldanud Kalle Kilk. Kui Veskimägi oli suhete inimene, siis Kilgil on laia suhtevõrgustiku asemel sügavad eksperdi teadmised. Need teadmised ütlevad, et enne Venemaa otsust Eesti elektrivõrk enda oma küljest eemaldada ei pea meie peaminister enam televisioonis inimesi võimalike elektrikatkestuste eest hoiatama. Me suudame oma elektrivarustuse kindlalt toimimas hoida. Sama muretult võivad end tunda gaasitarbijad, sest gaasi tarnimise võimalused on praeguseks mitu korda suuremad, kui siinne gaasi tarbimine.