Suur raha või muu kasu? Eesti uus plaan paneb ettevõtluspisiku üles leidnud ülikoole kahtlema

Praegu tegutseb Eestis vähemalt 126 süvatehnoloogiaettevõtet. Neil firmadel on taga tugev teadus-arendustegevus ja neisse on kaasatud ka teadlased. Just sealt loodetakse meie uusi ükssarvikuid ja maailmamuutjaid. Tundub, et Eesti on jõudnud sinna, kus ülikoolid ja teadlased on valmis ning riigil on visioon. Euroopal on vaja Aasiale ja USA-le järele jõuda.