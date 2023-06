FOTOD | Eestis tuleb oksjonile lennuk, mis viis selle omaniku pankrotti

Õhusõiduk kuulub praegu veel osaühingule Airplane Holding, mille pankrot kuulutati välja märtsi lõpus. Ettevõtte pankrotihalduri Kristjan Aava sõnul keerleb ka firma pankrot just selle lennuki ümber.

„Sellele firmale saigi saatuslikuks see, et lennukil ilmnes tehniline rike, mida ei olnud võimalik kõrvaldada ja oligi kõik,“ sõnas ta. „Tal leiti kütusepaakidest vist roostet, mida ei olnud võimalik enam mõistliku raha eest kõrvaldada ja see tähendas põhimõtteliselt lennukeeldu ja sealt edasi oligi kõik,“ selgitas haldur.