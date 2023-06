Konsultatsiooniettevõte Miltton laieneb Ukrainasse

Pärast loodetavasti peagi saabuvat rahu Ukrainas algab seal kaasaegse ajaloo suurim ülesehitustöö, mis avaldab suurt mõju üleilmsele majandusele. Milttoni partneri, Butša piirkonna kodude taastamise idee Restore Ukraine algataja Lehari Kausteli sõnul on äärmiselt tore näha põhjamaiste ettevõtete ja organisatsioonide suurt huvi Ukraina taastamise vastu. „Soovime Ukraina riigi ülesehitamisele aktiivselt kaasa aidata. Lisaks ukrainlastele kohandatud teenuste pakkumisele tegeleme ka aina kasvava nõudlusega mõista paremini tulevase ülesehitustöö mõju väljaspool Ukraina riigi piire,“ rääkis Kaustel.

Miltton on seni tegelenud start-up ettevõtete nõustamise ja digitaliseerumisega seotud sündmuste korraldamisega Ukrainas, teinud koostöös YES Ukraine foorumi ja Diia Business Hubiga. 1. juulist alustab Miltton püsivalt Kiievis - Miltton Ukraina teenuste juhiks saab Tetiana Tregobchuk, kes varasemalt oli Ukraina suurima meediaettevõtte 1+1 Meedia kommunikatsioonijuht. Tal on laialdased kogemused avalike suhete ja kriisikommunikatsiooni valdkonnas, meedia- ja lobitegevustes ning rahvusvahelist tunnustust pälvinud kommunikatsiooniprojektide juhtimises.