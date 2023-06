Jätkusuutlikele investeeringutele keskendunud investeerimisfirma Grünfin asutaja Karin Nemec, kelle karjäär on viinud teda nii Shanghaisse kui Frankfurti, märkis investorankeedis, et jälgib keskkonnajalajälge isegi spordi tegemisel.

Nemec, kelle elu üks halvimaid investeeringuid on olnud panus Hispaania pangandusele, tõdes, et tema jaoks on rahulik ööuni tähtsam kui lõputu rikkus pangakontol. Finantsvabadus pole tema hinnangul seotud rahaga pangakontol või portfelli suurusega.