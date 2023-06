Euroopa uute sõiduautode turul jätkus tempokas tõus ka mais

Mais müüdi Euroopa Liidu riikides ligi 938 950 uut sõiduautot, mis ületas mulluse maikuu tulemuse 18,5%. Tänavu on viie kuuga kokku antud klientidele üle ligi 4,4 miljonit uut sõiduautot, mida on 18% enam kui möödunud aasta samal perioodil. Kriisidele eelnenud 2019. aasta müügitulemustele jäädakse siiski veel 23% alla.



Jõudsalt jätkab kerkimist elektriautode müük, milliste osakaal kasvas maikuus 13,8 protsendile kogumüügist ja kokku on tänavu viie kuuga müüdud üle poole miljoni uue elektriauto, mis ületab eelmise aasta sama perioodi tulemuse 50,5%. Bensiiniautode järel teiseks suurima osakaaluga (25%) on hübriidautod, milliste müük kasvas maikuus 27,6%.



Neljast suurimast turust kasvas uute sõiduautode müük maikuus kõige tempokalt Itaalias (23,1%), aga heade näitajatega hiilgasid ka Saksamaa (19,2%) ja Prantsusmaa (14,8%) automüüjad.



Kolmest Balti riigist kerkis maikuus uute sõiduautode müük enim Lätis (15,2%), veidi vähem aga Eestis (5,3%) ja Leedus (2,0%).