EKSKLUSIIV | Tallinn saab roboteid täis. Kaks Eesti tipptegijat alustavad suurt koostööd

Kui Tallinnas tegutseb kaks Eesti tehnoloogiasektori suurfirmat, kellest üks teostab vedusid ja teine automatiseerib neid, siis oli vaid aja küsimus, millal nad koostööga alustavad. „Tähed on joondunud,“ ütleb Starship Technologiesi kaasasutaja ja juht Ahti Heinla. Delfi Ärilehele antud intervjuus kirjeldab ta, kuidas teineteiseni jõuti ning miks just nüüd.

Heinla ütleb, et kõik selles äris toimetavad inimesed saavad aru, et automaatika on tulevik ning Starship ei tee enam ammu oma robotitega katsetust. „Bolt on nüüd ka veendunud, et see ei jää katsetuseks. Alustame Tallinnas ja Eestis, aga läheme kindlasti ka kaugemale.“