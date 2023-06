Bitcoin jõudis tugeva tõusuga viimase kuue nädala tippu

Viimase 24 tunniga on bitcoin tõusnud pea 8% ning ethereum 5%. Alates 2023. aasta algusest teeb see bitcoini tõusuks ligi 74% ning ethereumi puhul ligi 51%. Samas ligi 28 800 dollari peal jääb bitcoini hind tänavusest tipust 30 970 dollaril veel maha.

Sektorile on lohutust toonud suurfirmade Citadel Securities, Fidelity Digital Assetsi ning Charles Schwabi avatud digitaalsete varade kauplemisplatvorm EDX Markets.

Lisaks esitas eelmisel nädalal maailma suurim varahaldur BlackRock taotluse USA väärtpaberite ja börsikomisjonile (SEC), et luua bitcoini reaalaja ehk spot hinda järgiv börsil kaubeldav fond (ETF). Ligi 9 triljoni dollari eest varasid haldaval BlackRockil on juba sellelaadne fond olemas, kuid mitte avalikult investeerimiseks. Sama avalduse tegi varahaldur WisdomTree, kellel on ligi 87 miljardi dollari eest hallatavaid varasid.