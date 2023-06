„Pärast ta helistas ja tänas mind inimlikkuse eest…“ Vanglate varjatud kangelased jagavad, kuidas aitavad raske saatusega eksinuid tagasi õigele teele

„Kontaktisiku töö on ennekõike uskumine inimesse ka siis, kui ta ise ei usu või ei oskagi uskuda. Mõnikord istub teisel pool lauda parimais aastais täismees, kes ütleb lõpuks pisarsilmil, et see on esimene kord elus, kui kellelegi läheb päriselt korda, mis temast saab,“ rääkis aastaid seda tööd teinud ja täna Sisekaitseakadeemias kontaktisikuid koolitavat korrektsiooni eriala juhtiv Laura Kikas.

Kikas selgitas, et vanglasse sattunud inimesed on peaaegu alati seadust rikkunud seetõttu, et nad on ise raskete olude ohvrid.

„Inimene ei ole loomult kuri. Aga kui keegi jääb aastaid ilma kõige olulisemast – turvatundest, hoolest, kuuluvusest –, siis võib see panna kriisihetkel tegema tegusid, mida kahetsetakse hiljem terve elu,“ ütles Kikas.

Kontaktisikute töö on taktitundeliselt ja professionaalselt mõista, kus on iga inimese tegude põhjused ja kuidas neid ületada ning milline tegevusplaan tuleb selleks teha.

Selleks õpivad tulevased kontaktisikud esmalt psühholoogiat ja juhtimist, aga ka juurat ja ühiskonnateadusi, sest langetatud otsustest sõltub teise inimese saatus.

„Need lood jäävad eluks ajaks meelde. Näiteks kuidas noorena ränki tegusid sooritanud mees võitles esmalt kümme aastat oma deemonitega, aga siis hallipäisena käis läbi tugiprogrammid, vabanes vanglast ja ehitas endale uue elu,“ ütles Kikas.

„Või kuidas orvust noormees, kellest keegi polnud hoolinud, suutis samm-sammult võtta oma traumadest tekkinud viha kontrolli alla, läbida haridustee ja saada vabana tubliks töömeheks. Või mees, kes pigem noorena sattus halba seltskonda, pani toime raske teo ja sai aastatepikkuse karistuse, aga otsustas kohe alguses, et pöörab uue lehe ning ravib ja harib ennast. Seda ta tegigi ning lõpuks vabanes varem ja pole rohkem seadust rikkunud,“ rääkis Kikas.