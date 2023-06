Swedbanki ökonomist: Eesti kaupade hinnatõus on olnud Euroopa Liidu keskmisest suurem

Kui 2021. aastal oli Eesti üldine hinnatase EL-s 18. kohal, siis eelmisel aastal tõusis see juba 14. kohale. Eesti hinnatase kerkis eelmisel aastal näiteks ka üle Portugali, Kreeka ja Sloveenia hindade. Kõrgeima hinnatasemega riigid EL-s on viimastel aastatel olnud Taani, Luksemburg, Rootsi ja Soome. Madalaimate hindadega on aga Rumeenia, Bulgaaria, Poola ja Ungari.

Kui aga vaadata tegelikus individuaalses tarbimises, mis võimaldab majapidamiste ostujõudu rahvusvaheliselt paremini võrrelda, kasutatud kaupade ja teenuste hindu, siis tõusid need Eestis eelmisel aastal 91 protsendini EL keskmisest. Võrdluseks, veel üle-eelmisel aastal oli see osakaal 84%. Tarbekaupade hinnad tõusid 102 ja tarbijateenuste hinnad 85 protsendini EL keskmisest. Seega ületasid eelmisel aastal kaupade hinnad esmakordselt EL keskmist hinnataset. EL 27 liikmesriigi hulgas oli Eesti tarbekaupade hinnatase eelmisel aastal 13. kohal ja tarbijateenuste hinnatase 16. kohal. Eesti tarbekaupade hinnad on muuhulgas kõrgemad kui näiteks Hispaanias, Kreekas ja Portugalis ning väga lähedal Itaalia hindadele. Eesti tegelikus individuaalses tarbimises kasutatavate kaupade ja teenuste hinnad tõusid eelmisel aastal 71 protsendini Soome vastavatest hindadest, kusjuures kaupade hinnad tõusid 88 ja teenuste hinnad 61 protsendini.

Pikemas vaates on Eesti SKP elaniku kohta lähenenud kiiresti EL keskmisele – kui 20 aastat tagasi oli pärast riikidevaheliste hinnaerinevuste kõrvaldamist ehk ostujõustandardi järgi Eesti SKP elaniku kohta 48%, 10 aastat tagasi 74%, siis eelmisel aastal oli see juba 87% EL keskmisest. Samas, eelmisel aastal vähenes see osakaal Eesti kiire hinnakasvu tõttu ligi 2 protsendipunkti. Lätis oli see osakaal 74%, Leedus ligi 90%. Leedu vastav näitaja ületab Eesti oma juba alates 2019. aastast. Kuigi Eesti SKP elaniku kohta suurenes eelmisel aastal jooksevhindades, jäi see kasv maha üheksa EL riigi, sealhulgas Läti ja Leedu, kasvudest. Samas on Eesti majanduses üldine hinnatase teiste riikidega võrreldes kiiremini tõusnud. Mida kiiremini hinnad kasvavad, seda enam need pidurdavad või ka vähendavad ühe liikmesriigi ostujõustandardi järgi arvutatud SKP-d EL keskmise suhtes.