Ekspert: odavate korterite hinnad on paigas, keskmistega käivad rasked hinnaläbirääkimised

Risto Vähi kinnitusel on praegu läbirääkimistel kõige olulisem hind – kui müüja on natuke paindlikum, siis saab tehingu tehtud küll. „Märtsis-aprillis kasvas oluliselt kuulutuste vaatamise statistika, aga tehinguid tehti suhteliselt vähe. Mais ja ka juunis on see huvi juba reaalseteks tehinguteks pöördunud ning üldine aktiivsus on tuntavalt kasvanud. Kui hinnastamine on õige, siis jõuavad ostja ja müüja kokkuleppele,“ rääkis Vähi.

„Nõudluse poolelt on suured erinevused sõltuvalt sellest, mida müüakse. Odavama otsa – 1900–2600-eurose ruutmeetrihinnaga korterite vastu on huvi suur. Nende puhul on olnud juba ka ülepakkumisi ning suurt lootust hinda alla rääkida enam pole,“ ütles Vähi.

„Samuti ei tulda ka kõige kallimate korterite puhul oluliselt hinnas alla – nende puhul on määravad teised tegurid nagu erilisus või emotsioon ja kes kaupa tahab, see maksab küsitud hinna ka ära. Tänavu on tehtud selliste korteritega mitmeid märkimisväärseid miljonitehinguid,“ ütles Vähi.

„Kõige raskemad läbirääkimised käivad keskmiste korteritega ning selles segmendis on toimunud ka kõige suurem hinnalangus – isegi 25-30% tipust. Keskmine korter tähendab keskmises seisukorras pinda, kus saab elada, aga tegelikult võiks juba remonti teha. Selles segmendis on peamine kitsaskoht osapoolte erinev nägemus vara seisukorrast ja väärtusest. Müüja jaoks on 10 aastat tagasi remonditud korter peaaegu uueväärne või sellele lähenev, aga ostja jaoks selgelt enam mitte ja tuleks teha lisainvesteeringuid. Selliseid igas mõttes keskmisi pindasid on müügis küllalt palju ja tehing sõltub otseselt müüja hinnapaindlikkusest,“ ütles Uus Maa analüütik.

„Oluline on ka maja seisukord – kas see on värskelt renoveeritud või hakkab väsima. Võib öelda, et pigem eelistatakse remonti vajavat korterit renoveeritud majas kui renoveeritud elamispinda kehvas seisus elamus. Kui saad korras korteri hooldatud majas, siis on muidugi kõige parem,“ lisas Vähi.

Risto Vähi sõnul tehti tänavu mais Tallinnas korteritega võrreldes mullusega 30% vähem tehinguid ja selle taga on laenutingimuste halvenemine ning uusarenduste müügi langus. „Mitmed uusarendused on ka värskelt valmis saanud ja kuna ka osad senised investorid üritavad vara rahaks teha, siis kasvab konkurents. Inimesed tunnetavad, et käärid vanemate korterite ja uusarenduste hindade vahel on endiselt liiga suured. Kui mõni arendaja annaks praegusest hinnast ametlikult 10-15% alla, siis tekitaks see teiste ees selgelt eelise,“ lisas Vähi.