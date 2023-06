Soomes töötavad välismaalased töötingimuste karmistamisest: „See näib diskrimineerimisena.“

Kaks aastat tagasi kolisid Türgist Soome Aalto ülikooli tudengid Ayse Pekdiker ja Buket Karakas. Nad näevad immigratsioonipoliitika karmistamises mitmeid miinuseid. „Kolm kuud on väga lühike aeg, et ühelt töökohalt teisele üle minna. Näiteks IT-valdkonnas koondatakse ja vallandatakse palju töötajaid ning olukord ei näi minevat paremaks,“ ütles Pekdiker. Ta lisas, et suvekuudel on uue töö leidmine vähetõenäoline. „Värbamine ei toimi siis.“

Pekdiker ja Karakas osalesid pühapäeval Oodi raamatukogu ees toimunud meeleavaldusel. Seal osales paarsada meeleavaldajat, kes väljendasid muret valitsusprogrammi karmistava immigratsioonipoliitika pärast.

Karakas kolis samuti Soome kaks aastat tagasi. „Samal ajal sain õppekoha ka Rootsis, Itaalias ja Hollandis. Soome tahtsin aga tulla just seetõttu, et olin kuulnud, et siin on hea õhkkond, tööpõhist immigratsiooni vaadatakse positiivselt. Nüüd ma ei tea, mida arvata,“ ütles Karakas.

„Olen mõelnud, kas tasub Soome jääda. Tööle asun augustis, nii et praegu jään, kuid kindlasti on palju neid, kes valivad hoopis näiteks Rootsi või Taani,“ lisas ta. Karakase hinnangul mõjutab immigratsioonipoliitika karmistamine negatiivselt Soome atraktiivsust. „Tuleb meeles pidada, et küsimus pole ainult kõrgharitud tööjõus, sest immigrandid töötavad kõigis ühiskonna sektorites, seega on sellel laiaulatuslikud mõjud kogu ühiskonna toimimisele,“ lausus Karakas.

Pekdikeri sõnul tahavad need, kes tulevad Soome õppima ja tööle, ühiskonda aidata. „Me ei ole osa probleemist, vaid selle lahendusest. Kui selliseid väljapressimisi tehakse, tuleks neist varem rääkida, et inimesed saaksid, kas nad üldse tahavad Soome tulla,“ ütleb ta. „See näib diskrimineerimisena.“