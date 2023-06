Olümpiavõitja kinnisvaraäri investeeringud kasvasid mullu

Ettevõttes mulluse seisuga töötajaid ei olnud ning juhatus koosneb ühest liikmest, kelleks on Šmigun-Vähi ise. Juhatuse liikmele tasusid nii 2021. kui 2022. aastal ei arvestatud ega makstud.

Mullu teenis firma käivet 561 854 eurot ning võrreldes 2021. aasta 335 026 euroga teeb see 226 828 eurot tõusu. Kogu Kuuba Groupi kinnisvara asub Eestis, täpsemalt Põhja-Tallinnas, Kesklinnas, Lasnamäel ning Viimsis.

Ühtepidi võib käibe vähenenemise taandada muude äritulude vähenemisele. Kui 2021. aastal oli muude äritulude suuruseks 106 282 eurot, siis 2022. aastal oli see vaid 1234 eurot. Samuti kasvasid intressikulud 144 267 eurolt 180 777 euroni. Lisaks kahanesid 2022. aastal intressitulud aasta varasema 13 904 pealt 593 eurole.

Ettevõte on teinud ka pikaajalisi investeeringuid aktsiatesse. Aastal 2020 ostis firma aktsiaid 47 801 euro eest ning tänaseks on firma portfell kasvanud 256 759 euroni. Kinnisvarainvesteeringud on samuti aasta aastalt kasvanud.