Leedu plaanib loobuda 1- ja 2-sendistest. Eesti pank: oleme seda juba mitu aastat soovinud

Leedu Panga spetsialisti Edita Lisinskaitė sõnul kasutatakse väikemünte sihtotstarbeliselt vaid üks kord – inimesed saavad need küll tagasi, kuid makseteks kasutatakse neid uuesti harva. Pigem kaovad need ära. Lisinskaitė sõnul koguni 300 000 eurot aastas, kirjutab Leedu Delfi.

Pealegi on nende väljaotsimine ajakulukas. Eakatel on neid raske kokku lugeda, nad võtavad rahakotis ruumi ja vananedes nende ostuväärtus väheneb. „Nende müntide kasutamine läheb maksma nii riigile kui ka ettevõtlusele. Müntide vermimine maksab rohkem kui nende nimiväärtus või heal juhul on sellega võrdne,“ lisas panga spetsialist.