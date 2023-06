Mandrilt Kuivastusse ja Heltermaale sõiduks on täna pileteid küll, kuid vaid jalameestele. Kõik autokohad on välja müüdud. TS Laevad kinnitab siiski, et on valmis suuremaks nõudluseks ja üldjärjekorda tulijate tarbeks korraldatakse vastavalt vajadusele lisareise.