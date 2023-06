JAANI OSTUKORV | 10-eurone hinnavahe. Kust toidupoest saad jaaniostud kõige odavamalt kätte?

Enne jaanigrilli kuumakskütmist on poodides alati tihe sagimine. Võibolla kerkib õhku ka perekonnasisene küsimus: millisesse poodi me läheme? Et mõttevaeva kergendada, valis Ärileht välja 11 toodet, mida pühadel sageli jaanilauale ostetakse. Püüdsime võtta samad tooted, et hinnaralli oleks võimalikult võrreldav. Samas mõnes poes ikkagi üht või teist toiduainet ei olnud ning seega võib lõplik summa sarnase toote valimisel mõnevõrra erineda. Ärileht võttis arvesse ka jaanikuupäevadele sisse jäävaid sooduspakkumisi, kuid mitte kliendikaardi pakkumisi.