Selleks, et reservväelaste õppekogunemised õnnestuks on vaja tööandjate mõistvat suhtumist. Leiab aga neidki, kes panustavad ekstra. Ettevõtete esindajad on üht meelt - riigikaitsesse ei peaks panustama üksnes eraisikud, vaid ka ettevõtted.